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Кассиршу из Ачинска заключили под стражу по делу о краже из банка миллионов

МВД: кассиршу из Ачинска, подозреваемую в краже 23 млн рублей из банка, арестовали

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Ачинский городской суд избрал меру пресечения кассирше, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей из банка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщину арестовали по ходатайству следствия. Суд заключил ее под стражу на один месяц и 24 дня.

На допросе она заявила, что ее шантажировали, поэтому она отдала украденные из банка деньги злоумышленникам. Кассирша при этом не смогла их описать. Ее показания проверяет полиция.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из банка в Ачинске. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

14 декабря кассирша сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась больше недели после кражи. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ

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Любовь Ширижик
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