Укравшая миллионы рублей из банка россиянка рассказала о шантаже

Заподозренная в краже из банка 23 миллионов рублей кассир из Ачинска, Красноярский край, рассказала, что ее шантажировали. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На допросе россиянка заявила, что все деньги отдала злоумышленникам, но описать их не смогла. Показания задержанной проверяют.

Кассира поместили в изолятор. Сегодня женщине изберут меру пресечения.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из банка в Ачинске. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

4 декабря женщину задержали. Она сдалась полиции после уговоров матери. Подозреваемая скрывалась после кражи больше недели. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.