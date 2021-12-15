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Укравшая миллионы рублей из банка россиянка рассказала о шантаже

Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска отдала деньги шантажистам

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Заподозренная в краже из банка 23 миллионов рублей кассир из Ачинска, Красноярский край, рассказала, что ее шантажировали. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На допросе россиянка заявила, что все деньги отдала злоумышленникам, но описать их не смогла. Показания задержанной проверяют.

Кассира поместили в изолятор. Сегодня женщине изберут меру пресечения.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из банка в Ачинске. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

4 декабря женщину задержали. Она сдалась полиции после уговоров матери. Подозреваемая скрывалась после кражи больше недели. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

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Мария Рубникович
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