Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии грузовик протаранил колонну военных машин США

BR 24: в Баварии восемь человек попали в больницу из-за аварии с участием машин армии США

Фото: Andreas Gebert / Reuters

В Германии произошла автокатастрофа с участием машин американской армии. Об этом сообщает местное издание BR 24.

По информации издания, ДТП произошло в Баварии, на трассе между Регенсбургом и Нюрнбергом. Грузовик протаранил колонну военных транспортных средств США, после чего начался пожар. На данный момент экстренные службы устраняют последствия возгорания, дорога перекрыта.

В результате аварии восемь человек попали в больницу. Отмечается, что среди пострадавших есть американские военнослужащие. Некоторых из них госпитализировали с признаками отравления дымом.

14 декабря сообщалось, что полиция Венгрии задержала водителя фургона с нелегальными мигрантами, устроившего ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли семь человек. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, которые хотели остановить его для проверки документов. Машина, в которой находились 11 человек, врезалась в дом. Пострадали четверо человек, остальные погибли на месте.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину
В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан
В МИД обвинили Украину в российском радикализме
МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве
Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении
Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter