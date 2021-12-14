В Венгрии машина с нелегальными мигрантами врезалась в дом

Полиция Венгрии задержала водителя фургона с нелегальными мигрантами, устроившего ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба венгерской полиции.

Инцидент произошел в городе Морахалом недалеко от границы с Сербией. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться для проверки и попытался на большой скорости скрыться. Машина, в которой находилось 11 человек, врезалась в дом. Пострадали четверо человек, остальные погибли на месте.

Водителю предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в массовой аварии со смертельным исходом. По первой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В августе в Праге полиция задержала фургон, в котором находились 29 нелегальных мигрантов из Сирии. Для поимки фургона правоохранители были вынуждены устроить погоню на улицах столицы. В ней приняли участие несколько полицейских автомобилей, а также вертолет. Погоня продолжалась, пока транспортное средство не врезалось в одно из заграждений в районе Прага-Голешовице.