Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Венгрии машина с нелегальными мигрантами врезалась в дом

В Венгрии задержали водителя машины с мигрантами, устроившего ДТП со смертельным исходом

Фото: пресс-служба венгерской полиции

Полиция Венгрии задержала водителя фургона с нелегальными мигрантами, устроившего ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба венгерской полиции.

Инцидент произошел в городе Морахалом недалеко от границы с Сербией. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться для проверки и попытался на большой скорости скрыться. Машина, в которой находилось 11 человек, врезалась в дом. Пострадали четверо человек, остальные погибли на месте.

Материалы по теме:
Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Свой — чужой.Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
3 ноября
Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Вот — правый поворот.Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
13 ноября

Водителю предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в массовой аварии со смертельным исходом. По первой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В августе в Праге полиция задержала фургон, в котором находились 29 нелегальных мигрантов из Сирии. Для поимки фургона правоохранители были вынуждены устроить погоню на улицах столицы. В ней приняли участие несколько полицейских автомобилей, а также вертолет. Погоня продолжалась, пока транспортное средство не врезалось в одно из заграждений в районе Прага-Голешовице.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН
Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19
Российских школьников начнут учить казахскому языку
В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ
Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной
Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье
Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы
Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией
Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей
Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter