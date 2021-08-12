Чешская полиция устроила погоню с вертолетом для поимки фургона с мигрантами

Полиция в Праге задержала фургон с 29 мигрантами из Сирии после погони на улицах города

В Праге полиция задержала фургон, в котором находились 29 нелегальных мигрантов из Сирии. Об этом заявил представитель правоохранительных органов Рихард Грдина, передает газета Denik.

По словам полицейского, ведомство получило информацию о подозрительном передвижении на окраине Праги. «При попытке полицейских остановить машину, ее водитель на большой скорости направился в центр города», — сообщил Грдина.

Для поимки фургона правоохранители были вынуждены устроить погоню на улицах столицы. В ней приняли участие несколько полицейских автомобилей, а также вертолет. Погоня продолжалась, пока транспортное средство не врезалось в одно из заграждений в районе Прага-Голешовице.

Все пассажиры машины разбежались по окрестным улицам. К настоящему времени полиция поймала 29 нелегалов. «Задержанные дают показания представителям полиции по делам иностранцев», — добавили в ведомстве. Водитель транспортного средства скрылся.

Ранее полиция Литвы объявила в розыск семерых нелегальных мигрантов, которые сбежали из лагеря в районе деревни Рудникай из-за недовольства условиями своей жизни и перспектив быть депортированными. Пятеро из 12 человек вскоре вернулись сами, остальных до сих пор ищет полиция. Об их местоположении пока ничего не известно.