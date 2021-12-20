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В Екатеринбурге трехметровый цветок распустился впервые за 40 лет

В екатеринбургском Ботаническом саду впервые за 40 лет расцвела мексиканская агава

Фото: Евгений Савицкий / E1.ru

Мексиканская агава, которая живет в Ботаническом саду Екатеринбурга уже 40 лет, впервые распустилась. За это время растение успело вырасти до трех метров в длину, сообщает портал E1.

Семена работники Ботанического сада получили еще в 1981 году по программе международного обмена.

Как уточняет портал, обычно агавы цветут лишь раз в жизнь, а потом умирают. Так уже было с агавой крупноколючковой, в Ботсаду она прожила 39 лет. Однако нынешний случай — исключение. Мексиканская агава продолжит жить.

«Эта агава растет небольшими колониями на каменистых склонах оврагов и ущелий, среди скал, на высоте 1200–2500 метров над уровнем моря», — рассказал научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий. Как правило, агава обитает в Центральной Мексике.

Цветки опыляют летучие мыши, колибри и насекомые, которых привлекает большое количество сладкого нектара и пыльцы. Однако в неволе агаву опыляют вручную.

Ранее сообщалось, что на Кубани из-за аномально теплой погоды зацвел чай — в декабре температура поднялась до 18 градусов выше нуля. Местные жители заметили цветение растений на территории усадьбы Иуды Кошмана в селе Солохаул, которая считается старейшей чайной плантацией региона.

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Варвара Кошечкина
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