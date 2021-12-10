На старейшей плантации Кубани зацвел чай

На Кубани из-за аномально теплой погоды зацвел чай — в декабре температура поднялась до 18 градусов выше ноля. Об этом сообщает интернет-издание «Кавказ-пост».

Так, местные жители заметили цветение растений на территории усадьбы Иуды Кошмана в селе Солохаул, которая считается старейшей чайной плантацией региона. Отмечается, что именно здесь 100 лет назад был выведен первый российский северный чай.

Ранее в ноябре в Сочи из-за теплой погоды расцвели экзотические растения. Как пояснил замдиректора по научной работе дендрария Борис Туниев, обычно листопад в этих широтах начинается в октябре. Однако в этом году он «опаздывает» на месяц. Поэтому многие экзотические растения, например, юкка славная, расцвели.