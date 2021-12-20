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Порнорежиссер поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых

Режиссер кино для взрослых Рэнди Спирс согласился с Билли Айлиш, заявившей о вреде порно

Фото: Reuters

Известный порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал американскую поп-певицу Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых. Об этом сообщает портал TMZ.

Спирс согласился с артисткой, заявившей о вреде порно. Сам он ушел из этой индустрии в 2015 году — за плечами у него было почти 1,5 тысячи ролей в кино для взрослых и более 30 проектов, в которых он выступал в качестве режиссера. По его мнению, порнографические изображения и ленты слишком сложны для понимания детьми, поэтому их просмотр может иметь длительные негативные последствия.

Ранее Билли Айлиш рассказала о том, как порнография повлияла на ее жизнь. Знаменитость призналась, что начала смотреть порнофильмы с 11 лет. Артистка подчеркнула, что злоупотребляла жестоким и «насильственным» контентом. По ее словам, это травмирующе повлияло не только на ее сексуальную жизнь, но и на сознание в целом. Айлиш сказала, что проблематика порнографии заключается именно в искаженном восприятии отношений и размытии границ согласия.

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Евгений Шульгин
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