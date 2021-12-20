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Нарколог объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма

Нарколог Стеценко: пьянство считается вредной привычкой, а алкоголизм разрушает личность

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Нарколог Олег Стеценко объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма. Он рассказал в интервью «Пятому каналу», что алкоголизм может привести к разрушению личности.

По словам специалиста, те, кто считает, что можно выпивать только по праздникам или в конце рабочей недели для расслабления, глубоко ошибаются.

Стеценко пояснил, что существует эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое. При последнем человек выпивает от двух-трех раз в месяц до двух-четырех в неделю, однако явное опьянение отсутствует. Редкие случаи могут перерасти в систематические, а затем развиться в алкоголизм, добавил нарколог. Главное отличие, по его словам, в том, что пьянство считается вредной привычкой и имеет обратимый сценарий, а алкоголизм принимает хронический характер и ведет к разрушению личности.

Также специалист отметил, что алкоголик пьет даже тогда, когда может этого не делать, а пьяница выбирает: пить или не пить.

Ранее в декабре главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн развенчал популярные мифы снижении вреда алкоголя и снижения уровня опьянения во время застолий. Он посоветовал не «увеличивать градус» после бокала шампанского. Способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» тоже не принесет ожидаемого эффекта.

Марина Совина
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