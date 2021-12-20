Россиянин побывал в Армении и назвал отдых в стране альтернативой Турции

Российский турист, который побывал в Армении, назвал направление альтернативой отдыху в Турции. Своими аргументами в пользу союзного государства он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первым преимуществом Армении для отечественных туристов путешественник назвал упрощенный въезд в страну по российскому паспорту — тем не менее, автор блога уточнил, что данное условие распространяется только на авиапассажиров.

«Достаточно иметь при себе обычный паспорт и сертификат о прививке. Если последнего не имеется, то можно показать свежий тест с отрицательным результатом — и все, вы за границей!» — добавил россиянин.

При этом турист отметил, что ПЦР-тест можно в случае необходимости сдать и по прилете в Армению, в аэропорту. «Хотя, по факту, там и вовсе никто особо не заморачивался насчет проверок. Если у нас женой были сертификаты, то на ребенка нам заранее пришлось получать отрицательный тест. Так, на таможне — его у нас даже не спросили!» — рассказал об обстановке путешественник.

Помимо прочего, россиянин считает, что зимой в Армении намного интереснее, чем в Турции, которая, по его словам, привлекает лишь морем. Также мужчина напомнил про местную кухню и кавказский колорит, не уступающий другой популярной среди отечественных туристов стране, Грузии.

«А учитывая, что в последние пару лет и вовсе многие заграничные поездки либо недоступны, либо сильно ограничены — то Армения, вообще, оказывается отличным выбором», — подытожил отдыхающий.

Ранее в декабре стало известно, что самыми популярными городами за рубежом для празднования Нового года среди россиян стали Стамбул, Ереван и Кишинев. Также в список вошли такие направления, как ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария.