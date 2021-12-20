Аэропорт в Саратове эвакуировали после сообщения о бомбе

Саратовский аэропорт «Гагарин» эвакуировали после сообщения о минировании. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«На почту поступило сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы. Пассажиры выведены из здания аэропорта», — заявил инсайдер.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в настоящее время проводятся «мероприятия, связанные с обеспечением безопасности». О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется.

Ранее 15 декабря на Дальнем Востоке эвакуировали два аэропорта после сообщений о минировании. Так, в 13:40 по местному времени в аэропорт Южно-Сахалинска поступила информация о минировании терминала. Кроме того, стало известно, что в Магадане пассажиры воздушной гавани были эвакуированы после того, как поступило сообщение о бомбе, находящейся на борту одного из прибывших самолетов.