На Дальнем Востоке эвакуировали аэропорты после сообщений о бомбе

На Дальнем Востоке эвакуировали два аэропорта после сообщений о минировании. Об этом пишет РБК.

В среду, 15 декабря, в 13:40 по местному времени в аэропорт Южно-Сахалинска поступила информация о минировании терминала. Работавшие на месте кинологи не обнаружили взрывное устройство, сейчас авиагавань продолжает работу в прежнем режиме.

Также стало известно, что в Магадане пассажиры аэропорта были эвакуированы после того, как поступило сообщение о бомбе, находящейся на борту рейса, который прибыл из Москвы. Тем не менее информация не подтвердилась.

Аналогичная ситуация произошла в аэропорту Хабаровска — авиагавань уведомили о минировании самолета, прибывающего из столицы. Борт из Москвы был осмотрен сотрудниками полиции, кинологами и взрывотехниками. «Проверочные мероприятия завершены, угроз не обнаружено. На борту находились 186 пассажиров», — уточнили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Ранее в декабре аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о минировании. По словам пресс-секретаря авиагавани Елены Светловой, из аэропорта вывели всех сотрудников и пассажиров.