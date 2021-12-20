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Hyundai решил производить в России новые модели автомобилей

Hyundai будет производить Tucson, Palisade и Kia Sportage на заводе в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Автоконцерн Hyundai решил производить модели Tucson, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

До этого модели собирались на калининградском «Автоторе», теперь речь идет о переносе производства на новую собственную площадку. Дополнительное соглашение с Hyundai предполагает включение в номенклатуру продукции новых моделей авто, совокупный объем инвестиций увеличится с 16 до 52,8 миллиарда рублей, отметили в Минпромторге.

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Суммарные обязательства компании по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 миллиардов рублей. Продажи автоконцерна в России за 11 месяцев этого года увеличились на девять процентов, до 159,7 тысячи штук.

В ноябре стало известно, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году.

За первые девять месяцев 2021-го новые машины в России подорожали примерно на 20 процентов, а отдельные бренды — на 40 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц.

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Мария Строителева
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