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В России вырос средний размер кредита на авто

Бюро «Эквифакс»: средний размер автокредита в России вырос до 1,2 миллиона рублей

Фото: Pixabay

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», средний размер автокредита в России в ноябре рекордно вырос до 1,2 миллиона рублей (на 2,4 процента), пишет РИА Новости.

Увеличилась и полная стоимость кредитов на авто: с начала года она выросла на 1,2 процента — до 15,3 процентов. Средний срок кредитования в этом сегменте остался стабильным — 61 месяц.

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«С большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок, и, может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объемов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учетом регуляторного давления, вполне возможно снижение средних сумм кредитования», — отметил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Сообщается, что россияне реже стали оформлять ссуды на покупку автомобилей: количество новых автокредитов сократилось за месяц на 7,3 процента. Но за счет роста среднего размера задолженности общий объем выдач просел незначительно — на 5,1 процента (до 82,6 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что Совет директоров Банка России в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.

Марина Совина
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