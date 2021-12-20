В Киеве попытались сорвать концерт Басты

В Киеве активисты попытались сорвать концерт российского рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко). Об этом сообщает Obozrevatel.

В воскресенье, 19 декабря, противники выступления собрались возле киевского клуба StereoPlaza, где состоялось выступление музыканта. Они заявили, что Баста посещал Крым и участвовал в съемках фильма про мост через Керченский пролив. Активисты зажгли файеры и держали плакаты «Баста = Путин», «Московские исполнители — московские танки» и «Кто не успел оплатить агрессию РФ?».

За два дня до этого Баста выступил в Харькове.

В сентябре украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предложил полностью запретить въезд в страну российским артистам. Он заявил, что большинство из них либо открыто поддерживают политику Москвы в отношении Крыма и Донбасса, либо ездят с гастролями на полуостров, что является нарушением украинских законов. Соответствующую петицию подписали 26 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны и главе Службы безопасности Украины с просьбой «проработать внесенные предложения». Он также отметил, что министерство культуры ведет перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гастроли попавших в него артистов запрещены.