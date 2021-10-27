Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских артистов

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию о запрете гастролей для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, призывающую запретить в стране гастроли российских артистов до тех пор, пока Киев не вернет контроль над Крымом и всей территорией Донбасса. Ответ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. Он напомнил, что министерство культуры Украины ведет перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Выступления попавших в него артистов запрещены.

Кроме того, закон запрещает проведение гастрольных мероприятий, которые «популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти», а также «оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины», добавил Зеленский.

Он сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны и главе Службы безопасности Украины с просьбой «проработать внесенные предложения» и проанализировать, как соблюдаются требования закона.

В сентябре украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предложил властям полностью запретить въезд российским исполнителям, поскольку те являются гражданами «страны-агрессора». По его словам, большинство российских артистов либо открыто поддерживают политику в отношении Крыма и Донбасса, либо ездят с гастролями на полуостров, что является нарушением украинских законов.

Петицию подписали 26 тысяч человек.