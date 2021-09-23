На Украине предложили запретить въезд в страну всем российским артистам

Украинским властям следует полностью запретить въезд российским исполнителям, так как они являются гражданами «страны-агрессора». Такое предложение выдвинул украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в своем Facebook.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

По его словам, большинство российских артистов либо открыто поддерживают политику Москвы, «оккупацию» Крыма и войну в Донбассе, либо молча посещают с гастролями Крым, что является нарушением украинских законов.

«Разрешить им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля восточных границ — это бред и сотрудничество с агрессором. Я за запрет любого контакта с агрессором! На всех уровнях!» — написал Кондратюк и напомнил о словах президента страны Владимира Зеленского про «бизнес на крови».

Он добавил, что в мире есть 200 мирных стран, чьи артисты могли бы приезжать на Украину с гастролями. Чтобы добиться реализации своей инициативы, Кондратюк создал соответствующую петицию на сайте президента страны.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины признало российского певца Моргенштерна угрозой национальной безопасности Украины и запретило ему въезд в страну. Конкретные причины и сроки запрета на посещение страны министерство культуры и информационной политики страны не указало. На данный момент список включает более 180 человек, в том числе, российского певца Филиппа Киркорова.