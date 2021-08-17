На Украине вожатых детского лагеря уволили за прослушивание Басты и Моргенштерна

В Хмельницкой области четырех сотрудников детского лагеря «Чайка» уволили после того, как они включили на одном из праздников советские песни. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, скандал разгорелся после того, как волонтер из находящегося неподалеку рекреационного центра «Берег надежды» опубликовала в сети видео, где отчетливо слышны слова советской песни «День победы». Девушка заявила, что песня играет на территории лагеря Чайка.

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В своей публикации волонтер также отметила, что диджеи на детских дискотеках ставили песни Басты, Моргенштерна и других российских исполнителей, многие из которых «считаются персонами нон грата в Украине». Также, по ее словам, детям давали слушать и другие советские песни, в том числе «Катюшу».

Директор лагеря Антон Белинский уточнил, что советские песни ставились во время репетиции театральной постановки «Возвращение солдата домой» о событиях Второй мировой войны. Он добавил, что воспитатель, педагог-организатор и диджей, включавшие «запрещенные» треки, лишились своих рабочих мест, а досуг детей отныне будет контролироваться еще жестче.

Украинский активист Сергей Стерненко в Twitter отчитал футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука за фото с рэпером Бастой.

Стерненко заявил, что ему стыдно за поступок спортсменов, ведь они сфотографировались с артистом, который «гастролировал в оккупированном Крыму, участвовал в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации, а его охрана нападала на украинца за вопросы о Крыме».