На Украине футболистов сборной отчитали за фото с Бастой

Украинский активист Сергей Стерненко в Twitter отчитал футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука за фото с рэпером Бастой.

Стерненко заявил, что ему стыдно за поступок спортсменов, ведь они сфотографировались с артистом, который «гастролировал в оккупированном Крыму, участвовал в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации, а его охрана нападала на украинца за вопросы о Крыме». «Они не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия, постоянно убивающая украинцев?» — задался вопросом он.

Яремчук и Миколенко в составе сборной Украины выступали на чемпионате Европы, где дошли до 1/4 финала. В четвертьфинале команда потерпела разгромное поражение от сборной Англии со счетом 0:4.

В мае Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.