Пушков оценил поражение сборной Украины фразой «контур Крыма не помог»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил поражение сборной Украины на матче Евро-2020 против Великобритании фразой «контур Крыма не помог», имея в виду новый дизайн формы команды, на которой изображена карта страны с полуостровом. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Все ясно: Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог», — отметил он и добавил, что выход в полуфинал чемпионата сборной тренера Андрея Шевченко «не светил», поскольку разница в классе команд оказалась слишком велика, а поражение было закономерным.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.