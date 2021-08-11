Гордон назвал непонятным запрет Моргенштерну въезда на Украину

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон прокомментировал решение местного Министерства культуры, согласно которому российскому рэперу Моргенштерну запретили въезд на территорию страны. В эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал запрет непонятным.

Телеведущий отметил, что хорошо относится к российскому исполнителю. «Что касается запрета на въезд в Украину, я думаю, что это преувеличение, потому что я изучал вопрос — Моргенштерн в Крыму не был. И ничего плохого об Украине никогда не говорил. Поэтому для меня этот запрет непонятен, честно скажу», — заявил Гордон.

В апреле Министерство культуры и информационной политики Украины признало Моргенштерна угрозой национальной безопасности страны и запретило ему посещение Украины. После этого рэпер подал иск к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Он попросил суд признать незаконным его внесение в соответствующий список.

Вскоре Моргенштерн заявил, что, несмотря на официальный запрет, приехал в Киев вместе со своей невестой .