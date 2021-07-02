На Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна

Окружной административный суд Киева (ОАСК) возбудил дело по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ОАСК.

Моргенштерн попросил суд признать незаконным его внесение в соответствующий список, а также потребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда на Украину.

Ранее в СБУ назвали законным внесение Валеева в перечень угроз национальной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что готовы отстаивать свою позицию в суде.

В мае СБУ объяснила включение Моргенштерна в черный список пропагандой насилия, жестокости и наркотиков в его творчестве. По мнению ведомства, это «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта».

В апреле Моргенштерна признали угрозой национальной безопасности Украины и запретили ему посещение страны. При этом Министерство культуры и информационной политики республики не указало конкретных причин и сроков запрета на въезд.