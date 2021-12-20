Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы принять участие в совете Россия — НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Салливан дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России, следует из сообщения.

По мнению советника американского президента, для прогресса вокруг Украины нужна атмосфера деэскалации. «Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации», — указали в пресс-службе Белого дома.

Ранее помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, советники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.