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В селе Башкирии откроется библиотека нового поколения

В селе Дуван Дуванского района Республики Башкортостан откроется современная библиотека

Фото: Культура.РФ

В селе Дуван Дуванского района Республики Башкортостан 21 декабря откроется библиотека нового поколения. Об этом сообщается на сайте Минкульта Башкирии.

В обновленной библиотеке появились оборудованные комфортной мебелью и современной техникой зоны: для обслуживания маломобильных граждан, для творческих инициатив и интеллектуальных игр, зона электронной книговыдачи, IT-зона, а также игровая зона для детей младшего возраста.

Отмечается, что Книжный фонд пополнили более 2,5 тысячи новых изданий. В их число вошли художественная и краеведческая литература, романы и комиксы, научно-популярные энциклопедии с дополненной реальностью 3D и 4D и электронные книги. Для пользователей будут доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки — четыре с половиной миллиона документов.

«Модернизация Дуванской зональной библиотеки позволит сосредоточить в ней многообразие ресурсов и услуг, необходимых современному человеку, а особенно сельскому жителю», — высказалась директор Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеки Людмила Булатова.

Ранее в декабре стало известно, что ко Дню образования Амурского казачьего войска, который празднуется 22 декабря, в Амурской областной научной библиотеке откроется выставка-инсталляция о казаках. На экспозиции будут представлены традиционные казачьи костюмы и справу, оружие и предметы быта.

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Айсель Эюбова
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