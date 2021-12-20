Финансист дала советы по заработку на бирже в следующем году

Финансовый советник Наталья Смирнова дала россиянам советы по заработку на бирже в следующем году. Ее слова передает агентство «Прайм».

В первую очередь, Смирнова подчеркнула, что не стоит инвестировать на месяц или год, так как нет никаких гарантий, что следующий период будет таким же успешным. «Инвестиции — это про долгие сроки», — отметила она, посоветовав в 2022 году вкладывать деньги на период от 3 лет.

Финансист добавила, что единого «рецепта» для успешных инвестиций не существует. «Ориентируйтесь только на себя, а всякие рекомендации по покупке и продаже не воспринимайте прямо, примеряйте на себя», — дала совет Смирнова. Также важно иметь запас в размере как минимум трех месячных доходов.

В следующем году стоит обратить внимание на такие факторы, как высокая инфляция и рост ставок мировыми центральными банками. Второе также положительно повлияет на доходность по облигациям и процентные доходы финансовой отрасли. В свою очередь, это должно положительно сказаться на акциях компаний финансового сектора.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский дал прогноз на тенденции в экономике в 2022 году. По его мнению, в следующем году сырье перестанет расти в цене.