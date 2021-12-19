Финансист назвал экономические тенденции 2022 года

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский дал прогноз на тенденции в экономике в 2022 году. В следующем году сырье перестанет расти в цене, заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Финансист напомнил, что в 2021 году произошел взрывной рост спроса на ресурсы, поставки которые сократились из-за локдаунов и проблем с перевозками. Так, сталь подорожала более чем на 70 процентов за год, коксующийся уголь — на 74,5 процентов, природный газ — на 57,5 процентов.

Однако в дальнейшем экономическую сферу ждут изменения, спрогнозировал Сосновский. Он назвал замедление роста цен на сырье и, соответственно товары, тенденцией 2022 года.

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырье не стоит. Однако все эти выкладки верны только в случае успокоения ситуации с коронавирусом и локдаунами», — подчеркнул Сосновский.

Эксперт также предположил, что вместе со стабилизацией сырьевого рынка произойдет рост сектора услуг. В эту сферу оттечет часть капитала вслед за отложенным спросом. Сосновский напомнил, что из-за коронавирусных ограничений многие компании в этой области закрылись. Локдауны внесли «необычные реалии» в экономику, добавил специалист.

«По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики», — заключил он.

Ранее мировой экономике пообещали полное восстановление. Такой прогноз на 2022 год сделали аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co.