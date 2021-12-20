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Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»

Глава евродипломатии Боррель: Россия использует энергию для давления на Европу из-за СП-2
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем блоге.

Боррель заявил, что Россия «использует энергию как инструмент для политического давления», однако при этом отметил, что страна выполняет свои обязательства по поставкам газа. «Но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — написал он. По его мнению, речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку 2"».

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Глава евродипломатии подчеркнул, что именно на фоне роста цен на газ в Европе развиваются кризисы вокруг Украины и Белоруссии, так как через эти страны проходят газопроводы, поставляющие топливо в ЕС. «Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», — заключил он.

В этом же заявлении Жозеп Боррель заподозрил Россию в намерении исключить европейские страны из переговоров по безопасности. При этом дипломат добавил, что американские союзники ЕС такого не допустят и не «попадут в эту ловушку».

Марина Совина
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