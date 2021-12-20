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Диетологи рассказали о пользе брокколи

«Real Simple»: брокколи полезны для сердца, печени и суставов

Фото: Pixabay

Американские диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус рассказали о пользе брокколи для сердца, печени и суставов. Об этом сообщает издание «Real Simple».

По словам специалистов, в брокколи содержится мало углеводов, много клетчатки, и они являются значительным источником витаминов C и K. Они также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен, добавила Вайс. Петернелл заявила, что брокколи полезны организму для сопротивления болезням и инфекциям благодаря двум типам антиоксидантов сульфорафанов и индолов, которые действуют как регуляторы детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки.

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«Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках», — сообщила Денхаус.

Диетологи подчеркнули, что брокколи также насыщены хромом, который влияет на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина, от которых зависит настроение человека. Благодаря употреблению этого овоща улучшается работа печени и суставов — сульфорафан уменьшает воспаление хрящей.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова заявила, что при недостатке гемоглобина в организме следует употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, содержащие витамин С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи. Они, по словам эксперта, помогают усваивать железо.

Марина Совина
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