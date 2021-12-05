Названы продукты для повышения гемоглобина

Нутрициолог Дегтянникова: при недостатке гемоглобина помогают красное мясо и витамин С

Названы продукты для повышения уровня гемоглобина, сообщает РИА Новости.

Нутрициолог Евгения Дегтянникова заявила, что при недостатке гемоглобина в организме следует употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, содержащие витамин С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи. Они, по словам эксперта, помогают усваивать железо.

Она отметила, что низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушению работы печени и детоксикации. В результате пропадет бодрость, начнут выпадать волосы и ломаться ногти. «О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс», — заключила специалист.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о многочисленных полезных свойствах минеральной воды. По ее словам, минеральные воды можно разделить еще на несколько категорий. Например, хлоридные используются как стимулятор обмена веществ и помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

