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Бузова публично высмеяла Тарасова на вручении премии

Бузова: Тарасов смотрит на меня и жалеет, что потерял самую влиятельную девушку страны
Ольга Бузова

Ольга Бузова . Фото: Ольга Бузова / «ВКонтакте»

Телеведущая и певица Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, на вручении премии FashionTV. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

Знаменитость получила награду как самый стильный артист года. Когда звезду «Дома-2» пригласили на сцену, она решила с иронией высказаться о сидящем в зрительном зале бывшем муже.

«Он машет с галерки...Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог ее потерять», — заявила Бузова.

Ранее телеведущая рассказала, что в 2016 года супруг буквально выставил ее жить на улицу. Он дал звезде неделю, чтобы собрать вещи. «Бывший муж меня выгнал из квартиры», — сказала Бузова. Она добавила, что поступил так в связи с тем, что «у него уже была другая женщина». При этом какой-либо недвижимости Тарасов ей не оставил. Поэтому телеведущая была вынуждена срочно искать новое жилье. На тот момент она успела приобрести только недвижимость для матери, к которой она в итоге и переехала.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В октябре 2016-го появилась информация о размолвке между супругами. В декабре 2016 года стало известно, что пара официально развелась.

Марина Совина
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