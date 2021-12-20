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Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году

Президент Путин: за 11 месяцев 2021 года в России было предотвращено 32 теракта
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал число терактов, предотвращенных в стране в 2021 году. Об этом он рассказал в поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».

Путин отметил, что за 11 месяцев уходящего года благодаря слаженности и оперативности сотрудников спецслужб было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Он подчеркнул, что это хороший результат, но проблем еще много. Всего же за 11 прошедших лет предотвратили более 200 терактов, добавил глава государства. Российский лидер рассказал, что количество совершенных преступлений террористической направленности за это время снизилось многократно.

В опубликованном поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности Путин также назвал прямую угрозу единству страны. «Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал президент. Он отметил, что любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Марина Совина
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