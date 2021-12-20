Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал прямую угрозу единству России

Президент России Владимир Путин: экстремизм — это прямая угроза единству страны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал прямую угрозу единству страны. В поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда», он заявил, что такой угрозой является экстремизм.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал президент. Он отметил, что любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Глава государства сообщил, что за 11 месяцев этого года в России предотвращено 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта. «Это хороший результат, но проблем еще много», — подытожил он.

12 декабря Владимир Путин описал события, которые грозили бы стране при ее распаде. По мнению главы государства, последствия были бы более кровавыми и жесткими, чем при распаде Югославии. По мнению российского лидера, в случае распада Россия боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал прямую угрозу единству России
Более миллиона российских семей могут лишиться квартир
Российский дипломат оценил реакцию ЕС на инициативу России по безопасности
Аналитики перечислили самые популярные занятия россиян в пробках
Ученые заявили о связи омикрон-штамма с вирусом из лаборатории
Россияне поспорили из-за построенного на месте храма бассейна в Москве
Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции
В ЕС заподозрили Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
52-летняя модель прошлась по улице в кроп-топе с декольте и вызвала споры в сети
Советник экс-президента Афганистана рассказал о его недоверии к американцам
Россиян предупредили об ухудшении самочувствия из-за опасной «волны холода»
Настоящий владелец шахты «Листвяжная» уехал из России
Врач рассказала об осложнениях у беременных при коронавирусе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter