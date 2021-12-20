Путин назвал прямую угрозу единству России

Президент России Владимир Путин назвал прямую угрозу единству страны. В поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда», он заявил, что такой угрозой является экстремизм.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал президент. Он отметил, что любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Глава государства сообщил, что за 11 месяцев этого года в России предотвращено 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта. «Это хороший результат, но проблем еще много», — подытожил он.

12 декабря Владимир Путин описал события, которые грозили бы стране при ее распаде. По мнению главы государства, последствия были бы более кровавыми и жесткими, чем при распаде Югославии. По мнению российского лидера, в случае распада Россия боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость.