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В Кузбассе выбрали лучшего Деда Мороза года

В Кемеровской области прошел финал конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2021»

Фото: @kultura_kuzbassa

В Беловском городском округе Кемеровской области прошел финал конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2021». Об этом сообщает KP.RU.

В состязании боролись представители двенадцати муниципальных образований с развлекательными программами с участием творческих коллективов региона. Победителя определили детское и взрослое жюри. По решению первого первое место занял уроженец Беловского района Андрей Азаров. Взрослое жюри избрало победителем Антона Колобова из Кемеровского муниципального округа, а лучшим творческим коллективом признали объединение Центрального Дворца культуры города Белова.

Ранее сообщалось, что в России выбрали лучшего повара школьной столовой. Им стал Александр Лавринов из Тамбова. В ходе кулинарного состязания мужчина приготовил творожную запеканку, зразы с овощами и рисом, а также ягодный компот.

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