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В России выбрали лучшего повара школьной столовой

Александр Лавринов из Тамбова победил в конкурсе «Лучший повар школьной столовой»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Александра Лавринова из Тамбова выбрали победителем Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в номинации «Лучший повар». Об этом сообщает «Вести Тамбов».

Так, в ходе кулинарного состязания мужчина приготовил творожную запеканку, зразы с овощами и рисом, а также ягодный компот. Отмечается, что Лавринов работает в сфере общественного питания более 30 лет. Прежде чем пройти в финал, он стал победителем регионального этапа.

Всего в финале соревнования принимали участие представители более 25 тысяч школ из 61 одного региона страны.

Ранее в ноябре повара из Махачкалы приготовили и съели легендарную тыкву весом 265 килограммов — ее запекли вместе с рисом по-итальянски. В итоге от нее остались только семечки. Их выставили на продажу.

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Мария Гейн
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