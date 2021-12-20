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Глава ВОЗ предрек скорое окончание пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предрек окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом он сообщил на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.

«2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что такой исход событий станет возможным, только если 70 процентов населения планеты вакцинируются от коронавируса к середине следующего года.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предположила, что омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить об этом рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно.

При этом она увидела признаки выхода России на плато по COVID-19 и изменение эпидемической ситуации. Она отметила, что, несмотря на выход на плато, уровень заболеваемости в стране очень высокий, «близкий к 30 тысячам случаев в день».

Марина Совина
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