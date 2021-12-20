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Регулятор ЕС одобрил пятую вакцину от коронавируса

EMA одобрило американскую вакцину от COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Таким образом, EMA рекомендовало к использованию в странах Европейского союза (ЕС) пятую вакцину от COVID-19. Это решение должно быть утверждено Еврокомиссией, после чего препарат смогут начать использовать. Ранее регулятор одобрил для применения в странах объединения еще четыре вакцины от COVID-19: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

По информации агентства, первые поставки препарата Novavax в государства Евросоюза начнутся в первой четверти 2022 года.

18 ноября представитель EMA Фергюс Свини рассказал, что эксперты регулятора продолжают оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Он пообещал проинформировать, когда ученые перейдут к следующему этапу проверок.

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Екатерина Андреева
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