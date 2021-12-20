Регулятор ЕС одобрил пятую вакцину от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Таким образом, EMA рекомендовало к использованию в странах Европейского союза (ЕС) пятую вакцину от COVID-19. Это решение должно быть утверждено Еврокомиссией, после чего препарат смогут начать использовать. Ранее регулятор одобрил для применения в странах объединения еще четыре вакцины от COVID-19: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

По информации агентства, первые поставки препарата Novavax в государства Евросоюза начнутся в первой четверти 2022 года.

18 ноября представитель EMA Фергюс Свини рассказал, что эксперты регулятора продолжают оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Он пообещал проинформировать, когда ученые перейдут к следующему этапу проверок.