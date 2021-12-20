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Белоруссия сократит число дипломатов в странах Евросоюза

Владимир Макей: Белоруссия существенно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Министерство иностранных дел Белоруссии намерено значительно сократить число дипломатов и сотрудников, которые работают в странах Евросоюза (ЕС), из-за ухудшения отношений между Минском и Брюсселем. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, причиной такой реструктуризации стало усиление санкционного давления на страну, что мешает взаимодействию дипломатов с руководством западных государств. «Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах», — сказал Макей.

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Он пояснил, что подразумевает под этим расширение дипломатического корпуса в государствах, у которых складываются хорошие отношения с Белоруссией: СНГ, Китай, Индия и страны Африки. Туда, как подчеркнул министр, будут переброшены сотрудники, снятые с постов в европейских державах.

«До нового года мы примем соответствующий приказ, на основании которого будут проведены все перестановки. Такие полномочия делегированы Президентом министру иностранных дел, все это осуществляется в рамках имеющейся штатной численности», — добавил глава МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «вышвыривать» западных дипломатов из-за новых санкций против страны. Он указал, что иностранцам пока рано «паковать чемоданы», несмотря на сложные отношения между Белоруссией и ЕС.

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Алевтина Запольская
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