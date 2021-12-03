Лукашенко пообещал не вышвыривать западных дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не вышвыривать из страны западных дипломатов из-за новых санкций. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию, передает БЕЛТА.

По словам главы республики, некоторые сотрудники посольств уже пакуют чемоданы и заявляют, что их завтра «вышвырнут». «Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права», — заявил он.

Белорусский лидер призвал дипломатов успокоиться и сложить чемоданы обратно. «Если мы сообщим, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право», — добавил он.

Ранее Лукашенко призвал правительство по-военному и без волокиты заниматься выработкой антисанкционных мер.