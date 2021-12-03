Лукашенко потребовал работать над антисанкциями по-военному и без волокиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал по-военному и без волокиты заниматься выработкой антисанкционных мер. Об этом он заявил в пятницу, 3 декабря, на совещании по социально-экономическому развитию, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в стране готовились к новым санкциям как минимум полгода, и в кабмине действует антикризисный штаб. «Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному», — заявил он.

Накануне Евросоюз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые санкции также ввели США и Британия.

МИД Белоруссии пообещал принять в ответ «жесткие, асимметричные, но адекватные меры». В Минске заявили, что цель западной политики — экономически «удушить» республику, максимально ухудшить жизнь ее граждан. «Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения», — заявил МИД.