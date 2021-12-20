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Блогер взорвал Tesla c манекеном Илона Маска из-за дорогого ремонта

Финский блогер не захотел платить €20 тыс. за ремонт машины и взорвал ее с манекеном Маска

Кадр: Pommijätkät / YouTube

Блогер из Финляндии Туомас Катайнен возмутился слишком дорогим ремонтом электрокаров Tesla и решил пойти на радикальные меры. Мужчина не захотел отдавать огромную сумму на замену детали и решил взорвать машину, пишет Insideevs.

В сервисном центре финну сказали, что в его Tesla Model S 2013 года поврежден аккумулятор. Блогер приобрел электромобиль почти восемь лет назад, гарантия на него не распространяется. По оценкам специалистов, замена компонента обошлась бы ему в 20 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей). Однако мужчина решил, что ему выгоднее избавиться от машины, чем платить столько денег.

Расстаться с электрокаром Катайнен решил эффектно — он посадил на борт манекен в виде главы Tesla Илона Маска, взорвал автомобиль и снял это на видео. Для уничтожения машины блогеру понадобилось 30 килограммов взрывчатки.

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Нина Ташевская
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