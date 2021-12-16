Tesla нашла способ заставить замолчать своих критиков

Tesla массово подает в суд на клиентов из Китая, которые критикуют компанию, чтобы заставить их замолчать, о таком способе пишет Bloomberg.

За последние шесть месяцев компания Илона Маска подала иски о клевете как минимум против двух граждан Китая, которые выразили обеспокоенность из-за безопасности и качества автомобилей. Tesla утверждает, что эти люди нанесли ущерб ее репутации и требует огромной компенсации.

Между тем штатные юристы компании начали угрожать исками пользователям социальных сетей, которые публикуют критику, требуя от них удалить сообщения и публично извиниться. С начала года Tesla была предметом частых жалоб в китайских социальных сетях. Некоторые клиенты утверждали, что неисправные тормоза стали причиной несчастных случаев. Компания отрицает все обвинения.

Один из клиентов, с которым Tesla судится, — Хан Чао, владелец Model S. Он утверждает, что компания провернула мошенничество, продав ему подержанный автомобиль, который был капитально отремонтирован. Tesla использует судебные разбирательства, чтобы подорвать уверенность отдельных потребителей в защите своих прав, считают эксперты.

Ранее шесть сотрудниц завода Tesla в Калифорнии подали иск в суд против компании, пожаловавшись на сексуальные домогательства.