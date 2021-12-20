На северо-западе Москвы загорелся «Бункер»
Около 100 человек эвакуировали из загоревшегося хостела на северо-западе Москвы
Около 100 человек эвакуировали из загоревшегося хостела «Бункер», расположенного на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.
Удалось установить, что очаг возгорания располагался на первом этаже четырехэтажного здания.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее хостел загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. В результате возгорания пострадали три человека.