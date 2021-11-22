В Москве загорелся хостел

В Москве на Волгоградском проспекте на первом этаже хостела произошел пожар

В Москве пожарные спасают людей из загоревшегося хостела на Волгоградском проспекте. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«По прибытии пожарные незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара», — отмечается в сообщении МЧС.

По данным ТАСС, в результате возгорания пострадали три человека.

Здание загорелось по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительным данным, пожар произошел на первом этаже в административном здании, информация уточняется. В доме находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы.

Ранее в ноябре на строительной площадке в Москве произошел взрыв. Уточняется, что ЧП произошло в жилищном комплексе «Квартал на набережной». Очевидцы отмечают, что были слышны два взрыва. Также сообщается, что есть несколько пострадавших.