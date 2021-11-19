При пожаре в доме певицы Марины Хлебниковой пострадал еще один человек

При пожаре на юго-западе Москвы, кроме певицы Хлебниковой, обнаружен еще один пострадавший

При пожаре дома на юго-западе Москвы, после которого с ожогами была госпитализирована российская певица Марина Хлебникова, пострадал еще один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину», — рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Отмечается, что были спасены еще трое.

О пожаре в квартире Марины Хлебниковойстало известно в четверг, 18 ноября. Огонь потушили в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли исполнительницу с места возгорания в шоковом состоянии.

Хлебниковой была оказана первая медицинская помощь, затем ее доставили в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского. Дочь исполнительницы Доминика подчеркнула, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, так как мать перед этим курила у окна. Также сообщалось, что перед пожаром Хлебникова была сильно уставшая, так как только приехала с гастролей.