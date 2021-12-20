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Минздрав разрешил проведение клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19

Минздрав России разрешил компании «Генериум» провести испытания вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех / РИА Новости

Минздрав России разрешил компании «Генериум» проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет ТАСС.

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О том, что фармкомпания разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, сообщалось в октябре.

Предполагается, что в исследовании примут участие 1320 добровольцев. Завершить их планируют 31 декабря 2023 года.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V». Он уточнил, что лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Их вакцина будет иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.

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Евгения Куликова
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