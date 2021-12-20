Генпрокуратура создаст приложение для быстрого приема жалоб россиян

Генпрокуратура России заказала разработку своего мобильного приложения, а также информационной системы, через которые граждане и бизнесмены смогут оперативно подать жалобу на беззаконие и нарушение прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Стоимость проекта — 10,5 миллиона рублей, тендер на его реализацию выиграл ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна», основательница которого ранее возглавляла «Рунетсофт». Эта компания является петербургским разработчиком ПО, выполняет заказы Минэкономики и других госструктур. В 2020 году компания заключила 13 контрактов на 71 миллион рублей. ИП Анастасии Артемьевой также ведет вполне успешный бизнес — в этом году у него выиграны тендеры, помимо прокурорского, еще на 50 миллионов рублей.

С помощью приложения россияне смогут быстро подать заявление, например, об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних, также предприниматели смогут записаться на прием. Но для этого им надо разрешить доступ к своему местонахождению для указания ближайшего отделения прокуратуры и пройти идентификацию через ввод код-пароля или биометрию (отпечаток пальца). Этот нюанс может стать помехой для популярности приложения у граждан, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он указал на наличие у россиян страхов относительно вмешательства государства в их личную жизнь.

Эксперты полагают, что вал обращений может парализовать работу Генпрокуратуры.