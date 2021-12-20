Звездный стилист назвал самые модные прически на 2022 год

Звездный стилист и основатель британской студии красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters) назвал самые востребованные в 2022 году прически. Слова мастера, который работал, в частности, над имиджем актрисы Сандры Буллок и футболиста Гари Невилл, приводит Daily Mail.

Уолтерс отметил, что после карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса, большинство его клиентов стремятся создать яркий «голливудский» образ. «Максимальный объем и кудри возвращаются в моду: голливудские прически теперь делают не только те, кто выходит на красные ковровые дорожки. 2022 год — про гламур! И чем его больше, тем лучше», — заявил Уолтерс. Таким образом, в числе трендов следующего года окажутся небрежная укладка и пышная завивка.

Кроме того, стилист обратил внимание, что несколько модных тенденций зародились в популярных сериалах платформы Netflix, например в «Игре в кальмара». «Сейчас множество трендов приходят к нам из Азии, включая Китай и Японию. Самыми востребованными из них станут "прическа гейши" — геометрический боб на темных прямых волосах — и, конечно, небрежный боб, как у главной героини "Игры в кальмара"», — пояснил он.

Уолтерс также выделил «прическу француженки» из сериала «Эмили в Париже», которая представляет собой длинные распущенные пряди с эффектом нерасчесанных волос и прямую, отросшую ниже бровей, челку.

Наконец, по мнению специалиста, особенно распространенным оттенком волос при окрашивании станет рыжий. «Блондинки и брюнетки уже сполна насладились своей славой, теперь настала очередь рыжих. Они будут везде — независимо от типа волос или их структуры», — заключил парикмахер.

Ранее в декабре стилист Влад Лисовец назвал прическу, которая визуально старит россиянок. Он посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отметил, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.