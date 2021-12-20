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Протаранивший колонну военных машин США грузовик попал на видео

«Военкоры Русской Весны» опубликовали видео аварии с участием машин армии США

В Германии грузовик, протаранивший машины армии США, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авария с участием военных произошла на трассе А3 между Регенсбургом и Нюрнбергом в Баварии. Фура врезалась в колонну, в которой были топливозаправщики — они сразу же вспыхнули. Для тушения пожара спасатели перекрывали движение по трассе.

По данным Bild, в результате ДТП погиб водитель грузовика.

Ранее местное издание BR 24 сообщало о восьми пострадавших, которых доставили в больницу. Отмечалось, что среди них были американские военнослужащие, некоторых из которых госпитализировали с признаками отравления дымом.

Полицейским предстоит выяснить, почему военные транспортные средства стояли на обочине, и установить степень вины водителя грузовика. Пока правоохранители склоняются к версии, что произошел несчастный случай.

Варвара Кошечкина
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