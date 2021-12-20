Учительница в США организовала школьную сценку по событиям холокоста

Американская учительница одной из школ Вашингтона организовала сценку по событиям холокоста в третьем классе. Об этом сообщает The Washington Post.

Роль фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера досталась мальчику еврейского происхождения. Один из школьников изображал умирающего узника газовой камеры, другие дети инсценировали расстрелы и рытье братских могил. Всем третьеклассникам исполнилось по восемь-девять лет.

Во время постановки дети спрашивали, почему в Третьем Рейхе евреи подверглись геноциду. «Потому что евреи испортили Рождество», — ответила учительница. Несмотря на то, что она просила детей не рассказывать про постановку, родители узнали об этом и обратились в администрацию учебного заведения. Школа начала расследование, учительницу временно отстранили, а детей направили к школьному психологу.

Ранее стало известно, что администрация города Освенцим запустила рекламу преимуществ проживания в населенном пункте, где в годы Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь Аушвиц. Местное самоуправление разместило в городе девять рекламных щитов с информацией о доступном жилье и инфраструктуре города.