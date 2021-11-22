Власти Польши запустили рекламу жизни в Освенциме

В Польше запустили рекламную кампанию по привлечению новых жителей в Освенцим

Власти Польши запустили рекламную кампанию по привлечению новых жителей в Освенцим. Об этом сообщает пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень, передает РИА Новости.

Политик рассказала, что рекламу жизни в Освенциме инициировало местное самоуправление. «Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах», — уточнила она. Квечень подчеркнула, что цель кампании — призвать граждан разных возрастов выбрать Освенцим постоянным местом жительства и продемонстрировать его сильные стороны.

Отмечается, что на щитах указана информация о доступном жилье и инфраструктуре в городе, возможностях для образования и трудоустройства. «Зачем жить в Освенциме? Потому что это динамично меняющийся город», — указал мэр Януш Хверут. На данный момент в городе проживают около 38 тысяч человек.

6 октября сообщалось, что территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, который находится в Освенциме, обнаружили граффити антисемитского содержания. Надписи на английском и немецком языках были нанесены на стены девяти деревянных бараков.

В период Второй мировой войны в Аушвиц-Биркенау отправили около 1,3 миллиона человек, из них погибли 1,1 миллиона. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.